Годовая инфляция во Франции снизилась в апреле до 0,8%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле увеличились на 0,8% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,9% в марте и обновила минимум с февраля 2021 года.

Потребительские цены в апреле подскочили на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они повысились на 0,2%. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в уходящем месяце выросли на 0,8% в годовом выражении и повысились на 0,5% в помесячном, по предварительным данным. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 0,8% год к году и на 0,2% месяц к месяцу.

Продукты питания в апреле подорожали на 1,2% год к году после подъема цен на 0,6% в марте, табачные изделия выросли в цене на 4,1%, как и месяцем ранее. Промышленные товары снова подешевели на 0,2%. Цены на энергоносители упали на 7,9% после снижения на 6,6% в марте.

Годовая инфляция в сфере услуг в апреле осталась на уровне 2,3%.

Окончательные данные об апрельской инфляции во Франции будут обнародованы 15 мая.