Годовая инфляция во Франции в январе составила 1,4%

Потребительские цены во Франции в январе 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,1%.

Небольшое ускорение инфляции вызвано более резким ростом цен на энергоносители.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в январе ускорились до 0,1% в годовом выражении после нулевого изменения в декабре. Цены на энергоносители увеличились на 2,8% после роста на 1,2% месяцем ранее. Промышленные товары подорожали на 0,2% (-0,4% в декабре). Услуги подорожали на 1,9% после 2,3% месяцем ранее. Цены на табачные изделия выросли на 6% поле роста на 8,7% в декабре.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 1,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на декабрьском уровне, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал ускорение до 1,9%.