Китай создал "секретный" список товаров США, которые не будут облагаться 125% пошлиной

Китай составил список товаров США, которые будут освобождены от 125% пошлины, и неофициально сообщает об этом компаниям. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Китай уже предоставлял исключения из пошлин для отдельных товаров, в частности некоторых фармацевтических препаратов, микрочипов и авиадвигателей.

По информации Reuters, власти также обращались к компаниям с просьбой указать критически важные для них товары, которые они хотели бы импортировать без пошлин. Однако само существование так называемого "белого списка" ранее не разглашалось.

Такой непубличный подход позволяет Пекину, который неоднократно заявлял о готовности бороться до конца, пока США не отменят свои 145-процентные пошлины, сохранять публичную риторику жесткости, при этом фактически делая уступки.

Источники не уточнили, сколько именно товаров попали в список и какие именно, поскольку официально этот перечень не обнародовался.

Зато компании тайно получают уведомления от властей о существовании списка товарных позиций, которые освобождаются от пошлины.

Один из собеседников Reuters, представитель фармкомпании, продающей в Китае американские лекарства, рассказал, что их проинформировали власти района Пудун в Шанхае. Компания ранее лоббировала исключения, поскольку использует американские технологии в своей продукции.

Другой источник сообщил, что некоторым компаниям посоветовали самостоятельно обратиться в органы власти, чтобы узнать, могут ли их товары претендовать на освобождение от пошлины.