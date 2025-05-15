Последнее обновление: 15.05.2025 17:53

Китай призвал США приостановить тарифные меры по статье 232

Китай призвал США как можно скорее приостановить свои тарифные меры, введенные по итогам расследования в рамках статьи 232. Об этом заявила в четверг представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

Выступая на пресс-конференции, она отметила, что введенные США тарифные меры, принимаемые в соответствии со статьей 232, на импортируемые в США автомобили, сталь и алюминий, а также инициированное ими расследование по статье 232 в отношении импорта фармацевтических препаратов являются типичным проявлением унилатерализма (любая доктрина или программа, которая поддерживает односторонние действия – прим.) и протекционизма.

Подобные действия не только наносят ущерб правам и интересам других стран и подрывают многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, но и не принесут пользы собственной промышленности США, пишет Синьхуа.

Китай призывает США как можно скорее положить конец тарифным мерам по статье 232 и надлежащим образом отвечать на озабоченности всех заинтересованных сторон путем равноправного диалога, резюмировала Хэ Юнцянь.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование