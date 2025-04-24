Средняя зарплата в Беларуси в марте 2025 года увеличилась на 7,2%

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2025 г. составила 2601,8 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В феврале 2025 года средняя зарплата была 2428,1 рубля.

Таким образом, в марте 2025 года она подросла по сравнению с февралем на 173,7 рубля, или на 7,2%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за март составила 3544,7 рубля, Минской области – 2635,3 рубля, в Гомельской – 2302,3 рубля, Гродненской - 2275,5 рубля, Брестской – 2259,7 рубля, Витебской – 2143,1 рубля, Могилевской – 2156,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте была в секторе информации и связи - 6417,6 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4052,8 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3175,6 рубля, строительства - 3054,5 рубля, промышленности - 2759,1 рубля, транспорта и логистики — 2453,4 рубля, оптовой и розничной торговли — 2405,3 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2269,3 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2058,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2111,9 рубля, образования — 1809,5 рубля, в сфере административных и вспомогательных услуг - 1975,0 рубля.