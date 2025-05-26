Средняя зарплата в Беларуси в апреле 2025 года подросла на 11,7 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2025 г. составила 2613,5 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В марте 2025 года средняя зарплата была 2601,8 рубля.

Таким образом, в апреле 2025 года она подросла по сравнению с мартом на 11,7 рубля, или на 0,4%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за апрель составила 3499,8 рубля, Минской области – 2654,3 рубля, в Гомельской – 2311,3 рубля, Гродненской - 2357,9 рубля, Брестской – 2271,3 рубля, Витебской – 2175,8 рубля, Могилевской – 2181,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле была в секторе информации и связи - 5921,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4388,8 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3171,8 рубля, строительства - 3115,7 рубля, промышленности - 2782,8 рубля, транспорта и логистики — 2462,1 рубля, оптовой и розничной торговли — 2423,2 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2331,5 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2085,8 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2103,4 рубля, образования — 1825,4 рубля, в сфере административных и вспомогательных услуг - 1971,0 рубля, в области творчества, спорта, развлечения и отдыха - 1923,2 рубля.