Последнее обновление: 18.03.2025 17:46

В Минске рост производства промпродукции в январе-феврале замедлился до 8,9%

В январе-феврале 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 5 453,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,9% к уровню января-февраля 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 25,6%, в обрабатывающей промышленности - на 5,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 24,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,8%.



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