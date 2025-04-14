В Казахстане планируют запустить "единое окно" по субсидированию в сфере АПК

В Казахстане планируют создать Единую межотраслевую цифровую платформу для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям на базе действующей Государственной информационной системы субсидирования (ГИСС). С таким предложением выступил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов на совещании, которое прошло в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина.

По словам Баглана Бекбауова, сейчас фермеры получают субсидии от трех разных госорганов и в разных информационных системах, что создает определенные трудности для пользователей. С учетом всех проведенных и завершающихся интеграций, по заявлению вице-министра, ГИСС готова стать единой межотраслевой платформой для субсидирования и оказания всех услуг в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Вице-премьер Серик Жумангарин поддержал предложение, поручив всем задействованным в этом процессе госорганам, включая Министерство финансов, выработать единую концепцию функционала ГИСС как единой межотраслевой платформы оказания госуслуг в сфере АПК.

Кроме того, он поручил предусмотреть возможность формирования электронной очереди заявок на выплату субсидий в соответствии с выделенными на год финансовыми средствами.

Новые доработки должны автоматически рассчитывать выделенный государством на поддержку фермеров бюджет на год и формировать очередь на следующий период поступления денег, без оставления долгов на текущий год, пишут казахстанские СМИ.