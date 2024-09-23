Правительство Казахстана намерено в 2025 году увеличить финансирование АПК на 20%

Правительство Казахстана намерено в 2025 году увеличить финансирование аграрно-промышленного комплекса до 700 млрд тенге ($1,46 млрд по текущему курсу), сообщила пресс-служба кабмина.

"Объем льготного финансирования отрасли (в текущем году) увеличен более чем в 3 раза и доведен до рекордных 580 млрд тенге. Средства направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардные закупки. (...) Со следующего года объем финансирования отрасли планируется увеличить до 700 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Таким образом, финансирование отрасли со следующего года возрастет на 20%.

В сообщении отмечается, что первые средства следующего года должны дойти до фермеров уже в декабре 2024 года. В 2024 году более 2 тыс. сельхозпроизводителей обновили парк сельхозтехники благодаря увеличению льготного финансирования на ее покупку.

"Аграриями страны приобретено порядка 20 тыс. единиц сельхозтехники, уровень обновления составил 5%. Данный показатель планируется довести до конца текущего года до 5,5%, в следующем году - до 6,5%. Вместе с тем, с учетом потребностей отечественного рынка, поручено обеспечить наращивание мощностей казахстанских предприятий по производству сельхозтехники", - говорится в пресс-релизе.