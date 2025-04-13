Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказал эксперт Марк Гурман, Apple собралась ярко отметить 20-летие с момента выхода своего первого смартфона, которое придется на 2027 год. Он пообещал, что корпорация разработает «дерзкий» iPhone Pro, который будет иметь «совершенно новый дизайн».

Специалист пояснил, что юбилейный смартфон будет преимущественно изготовлен из стекла. Актуальные iPhone имеют стеклянные дисплей и заднюю панель. Марк Гурман отметил, что смартфон из стекла мечтал создать бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв.

В материале говорится, что вместе с новым устройством Apple может представить свой первый складной смартфон. Если компания будет придерживаться прежних наименований, то в 2027 году она выпустит линейку iPhone 17.

Напомним, в честь 10-летия выхода первого iPhone в 2017 году американский IT-гигант представил iPhone X. Этот был первый аппарат бренда с OLED-дисплеем, также гаджет остался без кнопки Home.