Apple отключила ИИ-сводки уведомлений после фейков

Apple приостановила использование искусственного интеллекта в сводках уведомлений для новостей и приложений после критики о предоставлении неточной информации. Об этом пишет TechCrunch.

В последних версиях для разработчиков iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3 компания отключила функционал для его доработки. Возвращение сервиса ожидается в будущих релизах.

В декабре 2024 года телерадиокомпания BBC пожаловалась на искажение информации. Apple Intelligence сгенерировал ложный заголовок о громком деле в США: ошибочно сообщалось, что Луиджи Манджионе, арестованный по обвинению в убийстве CEO UnitedHealthcare Брайана Томпсона, застрелился.

Дополнительно сводки уведомлений для избранных приложений будут отображаться курсивом. Так их проще отличить от обычных оповещений. Также пользователи смогут отключить функцию прямо с экрана блокировки.

Apple начнет уведомлять о том, что сервис является экспериментальным и может содержать ошибки.

Выпуск публичной бета-версии iOS 18.3 ожидается на следующей неделе. Сроки релиза для широкой общественности неизвестны.

Напомним, в ноябре 2024 года Apple выпустила обновление ПО для iPhone, iPad и Mac, добавив поддержку ChatGPT в голосовом помощнике Siri и другие ИИ-функции.

В конце октября состоялся публичный релиз Apple Intelligence — пользователи iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 получили доступ к первым инструментам на базе искусственного интеллекта.