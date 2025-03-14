Последнее обновление: 14.03.2025 18:00

Apple внедрит новую функцию для AirPods: перевод разговоров в реальном времени

Apple планирует представить новую функцию для своих беспроводных наушников AirPods, что позволит производить перевод разговоров в реальном времени на другой язык. Об этом сообщает Bloomberg.

Обновление будет частью программного обновления AirPods, которое выйдет в этом году вместе с новым iOS 19.

Эта новинка позволит пользователям общаться с людьми, говорящими на других языках, без необходимости использовать посторонние устройства.

Эта функция станет частью всеобщей модернизации программного обеспечения компании в 2025 году.

Кроме новых возможностей для AirPods, ожидается масштабное обновление операционной системы iOS и новый дизайн для macOS, что должно стать значительным шагом в развитии экосистемы Apple. Известно, что компания продолжает совершенствовать свои технологии перевода в iOS 19.

Обновление для AirPods также будет включать работу над новыми аппаратными моделями наушников, в частности, развитие AirPods Pro третьего поколения и версии со встроенными камерами, которые будут использовать искусственный интеллект для анализа окружения.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование