В Беларуси инфляция с начала года ускорилась до 2,8%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 100,8%, с декабрем 2024 г. – 102,8%.

Как сообщает Белстат, в марте 2025 г. рост цен по сравнению с мартом 2024 года ускорился до 5,9%. За январь-март 2025 года потребительские цены в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%.

Продовольственные товары в марте 2025 г. подорожали по сравнению с февралем на 1,2%, с декабрем 2024 года – на 2,8%. При этом годовой рост цен в марте ускорился до 7,5%. В январе-марте текущего года цены на продтовары увеличились на 6,9% к уровню января-марта 2024 года.

Непродовольственные товары в марте 2025 года подорожали по сравнению с февралем на 0,4%, с декабрем 2024 года - на 1,4%. Годовой рост цен в марте 2025 года составил 3,2%. За январь-март текущего года цены увеличились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в марте 2025 года по сравнению с февралем подросли на 0,5%, с декабрем 2024 года их рост ускорился до 4,5%. Годовой рост цен в марте 2025 года составил 6,6%. За январь-март текущего года цены на услуги выросли по сравнению с январем-мартом 2024 года на 6,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 100,9%, с декабрем 2024 г. – 102,2%.