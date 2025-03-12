Последнее обновление: 12.03.2025 18:55

Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года увеличились на 2,8%

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 101,2%, с декабрем 2024 г. – 102,8%, из него на инвестиционные товары – 100,4% и 100,2% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 103,5%, потребительские товары – 101,3% и 101,7% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 100,7%, с декабрем 2024 г. – 101,6%, в том числе в растениеводстве – 100,3% и 102% соответственно, животноводстве – 100,8% и 101,5% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 94,5%, с декабрем 2024 г. – 98,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 94,9% и 99,2% соответственно, машины и оборудование – 97,8% и 97,7%, прочие работы и затраты – 80,7% и 93,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 100,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 100,2%.

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