ВТО прогнозирует падение торговли между США и Китаем на 80%

Аналитики Всемирной торговой организации (ВТО) полагают, что объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин.

"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - говорится в опубликованном на сайте ВТО обращении главы организации Нгози Оконджо-Ивеалы.

На США и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли, отмечается в сообщении.

"Взаимные пошлины между двумя крупнейшими экономиками мира ... будут иметь широкие последствия, способные привести к серьезному ухудшению прогнозов роста мировой экономики", - отметила глава ВТО.

Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами.

"Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%", - говорится в обращении Оконджо-Ивеалы.

Она считает, что для мирового сообщества крайне важно работать вместе для сохранения открытости международной торговой системы

"ВТО является ключевой платформой для диалога. Важно решать эти проблемы в духе сотрудничества", - отметила Оконджо-Ивеалы.