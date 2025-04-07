Последнее обновление: 07.04.2025 17:58

Президент Еврокомиссии предложила США "нулевые тарифы" на промышленные товары

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну. Об этом сообщает AFP.

По ее словам, Евросоюз готов к переговорам с США.

"Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, как мы успешно делали это со многими другими торговыми партнерами, потому что Европа всегда готова к хорошей сделке", – сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что предложение было сделано еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о новых масштабных тарифах.

Сам Трамп ранее заявлял, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

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