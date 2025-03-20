ЕС отложил свои новые тарифы против США до середины апреля

Европейский Союз отложил свои первые контрмеры против Соединенных Штатов, которые он подготовил в качестве ответа на тарифы на металлы, введенные президентом Дональдом Трампом, до середины апреля. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия предложила восстановить тарифы 2018 года на товары США стоимостью 4,5 млрд евро с 1 апреля, а с 13 апреля – на товары стоимостью 18 млрд евро.

"Сейчас мы рассматриваем возможность согласовать сроки введения двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли консультироваться с государствами-членами по обоим спискам одновременно, и это также даст нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами", – заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на слушаниях в Европейском парламенте в четверг.

Комиссия впоследствии подтвердила, что все контрмеры ЕС вступят в силу в середине апреля.

Первый пакет контрмер включает применение 50% тарифа на американский бурбон. Трамп пригрозил наложить 200-процентный тариф на все вина и другие алкогольные продукты, поступающие из ЕС, если Евросоюз пойдет на это.

Администрация Трампа также планирует ввести "взаимные" тарифы 2 апреля, чтобы восстановить баланс в мировой торговой системе.

Марош Шефчович отметил, что пока ему удалось достичь ограниченного прогресса в переговорах с американскими коллегами, например, по его предложению обсудить снижение ввозных пошлин на промышленные товары.

"Я не думаю, что США думают в этом направлении", – сказал он, добавив, что их приоритетом, похоже, является привлечение инвестиций и реиндустриализация.

"И сейчас они считают, что лучший способ сделать это – через тарифную политику. Я надеюсь, что однажды мы дойдем до этой дискуссии, но пока мы явно не там", – сказал он.

Отсрочка контрмер может позволить внести определенные коррективы в американские товары, против которых они направлены.