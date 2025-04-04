Последнее обновление: 04.04.2025 17:16

Автомобильное топливо в Беларуси с 5 апреля вновь подорожает на 2 копейки

Белнефтехим с 5 апреля повышает розничные цены на АЗС страны, сообщила пресс-служба концерна.

«С 5 апреля 2025 г. уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменяется на 2 копейки», - говорится в сообщении.

Таким образом, цена автомобильного бензина составит: на АИ-92-К5-Евро - 2,42 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,52 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,74 рубля, дизельного топлива – 2,52 рубля.

Это уже четвертое подорожание топлива в 2025 году. Ранее концерн сообщил о «плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива, с шагом по 2 копейки в неделю», начиная с 15 марта.

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