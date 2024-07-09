В Беларуси топливо снова подорожало на копейку

Белнефтехим с 9 июля увеличил розничные цены на АЗС страны, сообщила пресс-служба концерна.

«С 9 июля 2024 года уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении.

Таким образом, со вторника цена автомобильного бензина составляет: АИ-92-К5-Евро – 2,34 рубля; АИ-95-К5-Евро — 2,44 рубля; АИ-98-К5-Евро — 2,66 рубля; ДТ-К5 — 2,44 рубля.

Это уже восьмое подорожание с начала года. Предыдущее повышение цен состоялось 2 июля.

Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.