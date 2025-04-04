Канада отвечает США 25%-ми тарифами на автомобили

Канада в ответ на торговую политику США вводит 25-процентный тариф на импортируемые из США автомобили, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговле (CUSMA). Об этом на пресс-конференции в Оттаве 3 апреля заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Премьер Канады заявил, что тарифы будут распространяться на автомобили за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчасти неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA, передает CBC.

В то же время тарифные меры Оттавы не касаются Мексики – третьего государства, входящего в CUSMA.

"Наши старые отношения постоянного углубления интеграции с Соединенными Штатами закончились. 80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидерства... закончился", – констатировал Карни.

Глава канадского правительства также выразил убеждение, что администрация США вряд ли изменит текущую торговую политику – пока не станет очевидным, что американские семьи и работники испытывают от нее вред.

Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира.

Но 25-процентный тариф США на импортные автомобили, который вступил в силу в ночь на четверг, касается Канады и, как ожидается, нанесет сильный удар по канадской автомобильной промышленности.