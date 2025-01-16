Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму $105 млрд

Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов (около $105 млрд), которые она обложит пошлинами, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от информированного чиновника.

По словам собеседника, этот список является предварительным и вступит в силу только в том случае, если администрация Трампа сделает первый шаг.

Он отметил, что позже могут быть добавлены дополнительные тарифы из Канады, в зависимости от того, что будут делать США, сказал собеседник.

В то же время продукты из этого первоначального списка не разглашаются.

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

СМИ 9 января информировали, что правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.