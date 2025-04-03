Мартовские продажи автомобилей в Германии снизились на 3,9%

В марте число зарегистрированных в ФРГ новых легковых автомобилей снизилось на 3,9% относительно того же месяца прошлого года - до 253,497 тыс. Об этом говорится в сообщении Федерального автотранспортного ведомства (KBA).

При этом продажи машин с бензиновыми двигателями сократились на 29,4%, дизельными - на 21,7%, а регистрация электромобилей выросла на 35,5%, гибридов - на 22,1%.

Среди германских брендов рост продаж в прошлом месяце показали Volkswagen (+5,7%), Audi (+2,4%) и Mercedes (+1,6%). VW занимает на авторынке страны наибольшую долю - свыше 20%.

В то же время продажи Opel уменьшились на 26,1%, Porsche - на 20,8%, Ford Motor - на 17,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,4%.

Продажи американской Tesla в Германии в прошлом месяце рухнули на 42,5% и составили 2,229 тыс. электромобилей. В 1-м квартале они снизились на 62,2% - до 4,935 тыс.