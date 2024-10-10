BMW и Mercedes-Benz снизили квартальные продажи из-за падения спроса в Китае

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 13%-ное снижение продаж в третьем квартале, в частности, из-за падения спроса в Китае.

Всего в минувшем квартале было реализовано 540,882 тыс. автомобилей BMW Group (включая бренды MINI и Rolls-Royce), говорится в сообщении компании. Продажи электромобилей BMW выросли на 10,1%.

С начала текущего года реализация автомобилей BMW в целом уменьшилась на 4,5%, электромобилей - увеличилась на 19,1%.

Продажи машин BMW и Mini в Китае в третьем квартале упали на 29,8%, максимально за три года. Для сравнения: как в первом, так и во втором квартале снижение продаж составило 5%. С начала текущего года продажи BMW в Китае уменьшились на 13,1%.

Реализация автомобилей другого германского автопроизводителя - Mercedes-Benz Group - в КНР уменьшилась в третьем квартале на 13%.

В целом продажи Mercedes в минувшем квартале были на 3% меньше, чем годом ранее, а продажи электромобилей упали на 31%.

BMW и Mercedes могут также пострадать от обострения торговых отношений: Пекин рассматривает возможность повышения пошлин на импорт автомобилей с большими двигателями после того, как Евросоюз ввел пошлины до 45% на электромобили, произведенные в Китае.