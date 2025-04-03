Спрос на первые "зеленые" госбонды Китая почти в 8 раз превысил размещаемый объем

Спрос на первые "зеленые" гособлигации Китая, которые размещаются в Лондоне, превысил 47 млрд юаней ($6,5 млрд). об этом пишут западные СМИ со ссылкой на банки-организаторы.

Ранее Министерство финансов КНР говорило о том, что объем выпуска, состоящего из двух траншей, не будет превышать 6 млрд юаней.

При этом Минфин понизил ориентир доходности для трехлетних госбумаг до 1,88% годовых с изначально установленного уровня в 2,3%, для пятилетних - до 1,93% с 2,35%.

По оценке международного рейтингового агентства Moody's, китайские компании выпустили "зеленые" бонды на сумму почти $410 млрд. В том числе в 2024 году этот объем составил около $50 млрд, что составляет 8% доли мирового рынка.

В феврале Минфин представил программу выпуска суверенных "зеленых" облигаций, которая закладывает основу для того, чтобы Китай мог размещать такие бумаги за рубежом, а мировой капитал - инвестировать в "зеленое" развитие КНР.

Средства, привлеченные с помощью выпуска "зеленых" облигаций, будут направлены на соответствующие экологические проекты бюджета. В том числе это будет способствовать достижению таких экологических целей, как адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, защита природных ресурсов, борьба с загрязнением, а также сохранение биоразнообразия.