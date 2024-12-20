Доходность годовых китайских облигаций опустилась ниже 1%

Доходность годовых гособлигаций Китая опустилась ниже 1% на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в КНР.

Процентная ставка бондов упала в пятницу на 17 базисных пунктов до 0,85%, минимума с 2003 года, сообщает Bloomberg.

Доходность десятилетних китайских госбумаг опустилась на 33 б.п. до 1,725%, приблизившись к рекордному минимуму.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

"Снижение доходностей госбумаг обусловлено преобладающими ожиданиями существенного смягчения политики НБК в следующем году, а также нехваткой высококачественных активов с фиксированной доходностью", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Гонконге Кэнь Чунг.

Офшорный юань незначительно укрепляется к доллару в пятницу. Пара доллар/юань торгуется на уровне 7,3060 юаня по сравнению с $7,3088 на закрытие предыдущей сессии.