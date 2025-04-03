Трамп вводит "взаимные пошлины" против всех стран мира

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира. Об этом сообщает CNBC.

Трамп введет 10% пошлины на импорт из всех страны мира.

Кроме того, во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут добавляться к базовым.

В частности, они будут установлены на товары из Китая, ЕС, Японии и других стран мира. Однако от пошлин будут освобождены Мексика и Канада.

Казахстан и Украина также фигурируют в списке стран, против которых США введут ответные пошлины на товары. В случае с Казахстаном размер ответных американских пошлин составит 27%, а в случае с Украиной - 10%.

При этом в общем списке нет РФ и Беларуси. Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал причину этого в интервью Fox News.

"С Россией и Беларусью мы не торгуем из-за санкций", – сказал он в ответ на замечание журналиста.

Новые пошлины начнут действовать с 9 апреля, а минимальная базовая - с 5 апреля.