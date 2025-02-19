Трамп хочет ввести 25-процентные пошлины на импортные автомобили, лекарства и чипы

Президент США Дональд Трамп намерен ввести тарифы на импортные автомобили в размере около 25%, а также аналогичные пошлины на иностранные полупроводники и фармацевтические препараты. Об этом он заявил во вторник в штате Флорида.

Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к американскому автомобильному экспорту на внешних рынках, пишет Reuters.

В частности, Европейский союз взимает пошлину в размере 10% на импорт транспортных средств, в то время как в Соединенных Штатах в настоящее время действует тарифная ставка в размере 2,5% на легковые автомобили. Однако, когда речь идет о пикапах и грузовиках, Соединенные Штаты взимают 25% пошлину на импортные модели — за исключением Мексики и Канады.

Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что введет дополнительные пошлины на импорт фармацевтических препаратов и полупроводниковых чипов. По его словам, они также начнут с «25% или выше».

Как сообщалось, накануне Трамп уже объявил, что введет новые тарифы на импортные автомобили 2 апреля – на следующий день после того, как члены его кабинета должны представить варианты введения пошлин. При этом конкретных тарифных ставок он не назвал.