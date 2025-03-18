РФ дронами уничтожила нефтеперерабатывающий завод Украины

Ночью 17 марта нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа, принадлежащий Харьковской инвестиционно-промышленной группе AES Group, подвергся атаке российских беспилотников. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным AES Group, по предприятию было выпущено около 20 дронов, а удары продолжались в течение двух часов.

Это уже четвертая атака на завод с февраля 2022 года. До этого предприятие работало лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки оно полностью уничтожено.

В компании заявили, что этот удар стал фатальным для бизнеса, пишут украинские СМИ.

"Фактически, речь идет о начале процедуры банкротства. Четвертая атака оказалась смертельной для предприятия. Остается лишь надеяться на международные суды, но в нынешней геополитической ситуации шансы на справедливость невелики", - прокомментировали в AES Group.