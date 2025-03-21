Последнее обновление: 21.03.2025 15:58

Затраты на строительные подрядные работы в Минске в январе-феврале выросли на 39%

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-февраль 2025 года составил 1005,8 млн рублей, что на 282,1 млн рублей, или на 39% больше к уровню января-февраля 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 13,4%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,7%, государственная составляет 8,3%, иностранная – 3,0%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-феврале текущего года составила 34,8%%.

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