В Беларуси на строительные работы в 2024 году затрачено 20,7 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за 2024 год составил 20,7 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей, или на 25,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 26,9%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 79,2%, государственная составила 20,1%, иностранная - 0,7%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий – 39,2%, специальные строительные работы – 33,5%, гражданское строительство - 27,4%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в 2024 году составила 32,2%, Минской области – 18,7%, Гомельской – 10,9%, Брестской - 11,3%, Гродненской – 9,5%, Витебской – 8,6%, Могилевской – 8,9%.