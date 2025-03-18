В правительстве Беларуси будут искать "разумный баланс" для новой формулы ценообразования

В правительстве Беларуси будут искать "разумный баланс" для так называемой "новой формулы ценообразования". Это следует из заявлений нового премьер-министра Александра Турчина.

По его словам, в ценообразовании пока еще присутствуют "определенные дисбалансы" и их необходимо "максимально аккуратно подправить". Причем сделать это надо таким образом, чтобы ситуация не сказалась негативным образом ни на производителях, ни на потребителях, ни на торговле.

"Поставлена задача найти разумный баланс, чтобы он сдерживал инфляцию, но не приводил к ухудшению экономической ситуации у наших субъектов хозяйствования. Задача неизменна - до конца марта мы должны это решение принять и доложить главе государства", - сказал премьер-министр в видеофрагменте, который опубликовала пресс-служба правительства.

Напомним, в феврале на совещании Лукашенко поручил правительству к апрелю определиться с новой системой регулирования цен, которую он назвал "справедливой формулой".