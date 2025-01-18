Правительство Беларуси определилось с "формулой справедливого ценообразования"

Правительство Беларуси определилось с формулой так называемого "справедливого ценообразования". Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.

По его словам, модель планируют утвердить в ближайшее время, после чего она будет представлена на обсуждение.

По описанию Головченко, новая модель подразумевает не прямое регулирование, а создание ценовых коридоров.

"Мы на определенную модель выходим. В ближайшее время, как я уже сказал, правительство ее окончательно утвердит и уже представит на обсуждение с другими членами руководства страны и президентом. Но в основе наших предложений лежат предсказуемые правила поведения на рынке для всех: и для производителей, и для продавцов, и для всех промежуточных звеньев — оптовая звено и розничная звено. Цель — это не регулировать цены напрямую, а отсекать спекулятивные колебания. Для этого, возможно, будут введены определенные ценовые коридоры, целью которых будут являться фокусирование на той или иной проблеме, где мы будем видеть всплески в цене. То есть уйти от прямого регулирования цены по позициям достаточно широкого спектра, перейти в режим ценовых коридоров", - пояснил чиновник.

Он уточнил, что устанавливать ценовые коридоры поможет система "Анализ цен" и системы прослеживаемости товаров.

"Нам в этом поможет создаваемая информационно-аналитическая система "Анализ цен". Об одной из них я уже рассказывал. Она не одна, их будут целая иерархия. Мы хорошо, что вовремя занялись вопросами прослеживаемости товаров, маркировки, внедрения электронных счетов-фактур. То есть фактически собрав в одном месте всю эту информацию и научившись системно общаться друг с другом, мы будем получать в любой момент информацию в реальном масштабе времени о цене любого товара в любой торговой точке нашей страны. Поэтому думаем, что это одна из самых оптимальных концепций", - рассказал Головченко.

Напомним, формулой справедливого ценообразования в конце 2024 года озаботился Лукашенко.

"Ценообразование должно справедливо быть и так, чтобы бизнесмены и люди, которые торгуют и производят, не бегали за вами: разрешите нам повысить, разрешите то, разрешите это. Они сами должны знать, в каком коридоре они действуют. Вот это надо", - подкинул он чиновникам в разработку свою идею.