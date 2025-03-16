OpenAI и Маск договорились об ускоренном рассмотрении дела о переходе на коммерческую основу

OpenAI и миллиардер Илон Маск договорились об ускорении судебного разбирательства по поводу перехода OpenAI на коммерческую основу. Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск и OpenAI совместно предложили провести судебное разбирательство в декабре, согласно поданному заявлению в федеральный суд.

Стороны договорились отложить решение о том, будет ли ускоренное рассмотрение дела рассматриваться судом присяжных или единолично судьей, говорится в заявлении, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии.

В этом месяце судья отклонил просьбу Маска приостановить переход группы искусственного интеллекта на коммерческую модель, но согласился на ускоренное судебное разбирательство осенью, что стало последним поворотом в юридической борьбе.

"Мы приветствуем решение суда от 4 марта, которое отклонило последнюю попытку Илона Маска замедлить развитие OpenAI ради собственной выгоды", - говорится в сообщении OpenAI в блоге в пятницу.

Маск был соучредителем OpenAI вместе с Альтманом в 2015 году, но покинул компанию до того, как она начала развиваться, и впоследствии основал конкурирующий стартап xAI в 2023 году.