Последнее обновление: 14.03.2025 18:00

В Бундестаге призвали правительство рассекретить расследование о происхождении Covid-19

В разведывательном комитете Бундестага призвали федеральное правительство Германии рассекретить доклад разведки о происхождении коронавируса – документ, слухи вокруг которого приобретают все больший резонанс. Об этом сообщает Spiegel.

Комитет по разведке Бундестага Германии призвал правительство поделиться с общественностью выводами из доклада внешней разведки BND о вероятном происхождении вируса Covid-19.

Это произошло после сообщений в нескольких СМИ о том, что в правительстве поручили ученым подготовить свои оценки по поводу выводов разведки о том, что вирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию, очень вероятно "вырвался" из биолаборатории в китайском Ухане, где проводили исследования по коронавирусу.

Также в комитете отметили, что правительство должно было бы раньше сообщить депутатам-членам комитета о существовании такого расследования и его версиях.



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