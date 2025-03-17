Премьер Франции отказывается от пересмотра пенсионного возраста

Премьер-министр Франсуа Байру выступает против снижения пенсионного возраста после противоречивой реформы Эмманюэля Макрона, ссылаясь на дефицит. Об этом он сказал в интервью France Inter.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения пенсионного возраста до уровня, который существовал до пенсионной реформы, инициированной президентом Франции, Байру ответил "нет".

"Я попросил Счетную палату составить объективный финансовый отчет. Мы уже имеем дефицит на пенсии в частном секторе, несмотря на участие государства", – пояснил премьер Франции.

Байру также заявил о необходимости преодоления дефицита в частном секторе, вызванного из-за пенсионного обеспечения, до 2030 года.

В ультралевой "Непокоренной Франции" уже успели обвинить премьера во лжи, напомнив, что он в январе допускал возможность пересмотра пенсионной реформы.

"Байру только что солгал и предал свои обязательства по пенсиям. Именно так, как мы и предполагали", – написала в соцсети X (ранее Twitter) депутат Матильда Пано, возглавляющая парламентскую группу леворадикальной партии.

В 2023 году Франция приняла пенсионную реформу, которая повысила законный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет и имела целью сделать пенсионную систему Франции экономически устойчивой.

Против реформы решительно выступили все оппозиционные группы, она также вызвала многочисленные протесты по всей стране.