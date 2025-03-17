США депортировали сотни членов венесуэльских банд в Сальвадор

Несколько сотен бандитов из венесуэльской преступной организации Tren de Aragua были депортированы в Сальвадор в эти выходные. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома.

«В эти выходные по распоряжению президента Министерство внутренней безопасности США успешно арестовало почти 300 террористов из Tren de Aragua, спася бесчисленное количество американских жизней. Благодаря большой работе Государственного департамента эти мерзкие монстры были удалены и доставлены в Сальвадор, где они больше не смогут представлять никакой угрозы для американского народа», - сказала она.

Со своей стороны, президент Сальвадора Найиб Букеле подтвердил прибытие депортированных в страну.

«Сегодня в нашу страну прибыли первые 238 членов венесуэльской преступной организации Tren de Aragua. Они были немедленно переведены в Центр изоляции террористов, сроком на один год (с возможностью продления). Соединенные Штаты заплатят за них очень низкую плату, но большую за нас», - сказал он.

Fox News отмечает, что для того, чтобы выслать этих головорезов, администрация Трампа применила закон 1798 года, который позволяет депортировать «граждан враждебной страны» без суда. Ранее он использовался трижды, в том числе во время англо-американской войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн.

Только в субботу федеральный судья Джеймс Боасберг запретил администрации Трампа использовать закон для ускорения депортации нелегальных мигрантов.

Сообщается, что банда Tren de Aragua активна, в частности, в Колорадо и Техасе.

В начале февраля президент Сальвадора Найиб Букеле предложил Дональду Трампу принимать в его стране осужденных преступников из США любой национальности, в том числе американских граждан.

В конце прошлого года Госдепартамент США объявил о присвоении статуса международных и глобальных террористов восьми организациям и картелям, действующим в Западном полушарии. В списке, в частности, был Tren de Aragua.