Последнее обновление: 15.03.2025 14:06

Несколько самолетов ВКС РФ вошли в зону южнокорейской ПВО

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, несколько российских военных самолетов в субботу утром вошли в опознавательную зону южнокорейской системы ПВО в районе Восточного моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, однако Минобороны страны направило на место происшествия самолеты своих ВВС для реагирования на ситуацию.

Как было установлено, "вторжение произошло во время учений", другие подробности не приводятся.



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