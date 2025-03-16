Финансовыми резервами располагают 55% граждан Чехии

Лишь чуть более 55% чешских граждан располагают финансовыми резервами. Данные своего опроса публикует кредитная компания Provident Finacial.

Согласно информации, 58% жителей Чехии приходится скрупулезно следить за своими ежемесячными расходами, чтобы свести концы с концами.

Две трети чехов внимательно следят за предлагаемыми магазинами скидками, пользуются различными акциями, например, приобретают поездки на отдых в режиме first minute и last minute.

Часть граждан Чехии, главным образом жителей приграничных населенных пунктов, делают необходимые покупки в соседних государствах, где цены на часть товаров могут оказаться более приемлемыми. При этом 36% осознанно откладывают средства на случай непредвиденных расходов.

«Исследование показало, что осуществление крупных приобретений большая часть чешских граждан начинает обдумывать за год до реализации плана. Не делают этого лишь 6% населения. Около 60% граждан в возрасте от 36 до 53 лет занимаются созданием финансового резерва», - сообщил о результатах опроса аналитик Provident Financial Петр Явурек.