Сотрудники "Голоса Америки" отправлены в административный отпуск

Значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск в субботу без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя. Об этом сообщают ряд американских изданий, отмечая, что масштаб отстранений до конца не понятен.

В частности, Reuters подтверждает, что "несколько" работников "Голоса Америки" – международного медиа, который работает более чем на 40 языках, прислали агентству копию электронного письма, в котором им сообщили о немедленном отправлении в отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения".

В электронных письмах, направленных руководителем отдела кадров Агентства глобальных медиа США (USAGM), материнского агентства "Голоса Америки", им было приказано не заходить в рабочие помещения и не иметь доступа к внутренним системам. Агентство точно не знает о масштабах отстранений и не смогло получить официальные комментарии по этому поводу.

Эту же информацию подтверждает New York Times, отмечая, что это сообщение получили "многие журналисты и другие сотрудники "Голоса Америки".

"Журналисты отметили, что сокращения [персонала, имеющего доступ к работе] настолько масштабны, что фактически имеют следствием прекращение работы международного вещателя", – добавляет издание.

Этот шаг был предпринят после того, как Трамп подписал в пятницу указ, которым поручил Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое также финансирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Радио Свободная Азия и шести другим малоизвестным агентствам сократить свою деятельность до минимума, предусмотренного законом, заявив, что это необходимо для сокращения бюрократического аппарата.

Трамп конфликтовал с "Голосом Америки" во время своего первого срока.

Кроме USAGM, под сокращение попали Федеральная служба посредничества и примирения, Международный центр ученых им. Вудро Вильсона, Институт музейных и библиотечных услуг, Межведомственный совет США по вопросам бездомности, Фонд финансовых учреждений развития общин и Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

В указе говорится о том, что эти ведомства должны ликвидировать все операции, не предусмотренные законом, а также "сократить выполнение своих уставных функций и соответствующий персонал до минимального присутствия и функций, предусмотренных законом".

Этот указ является последним шагом Трампа, направленным на реформирование федеральной бюрократии – задача, которую он в значительной степени передал в руки технологического миллиардера Илона Маска и его Департамента правительственной эффективности. Сейчас усилия DOGE привели к потенциальному сокращению более 100 тыс. рабочих мест в 2,3-миллионной федеральной гражданской службе, замораживанию иностранной помощи и отмене тысяч программ и контрактов.

Некоторые республиканцы обвинили "Голос Америки" и другие СМИ, финансируемые государством, в предвзятом отношении к консерваторам. В прошлом месяце Маск призвал к закрытию "Голоса Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода в своем посте в соцсети X.