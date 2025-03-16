ЕС изучает возможность создания собственной сети разведывательных спутников

Брюссель изучает возможность создания новой спутниковой сети для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне. Об этом сообщает Financial Times.

Система будет направлена на частичную замену американских возможностей после того, как президент Дональд Трамп в этом месяце приостановил обмен разведданными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от Америки.

"Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности", – заявил комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Financial Times.

Новая спутниковая сеть будет использоваться для обнаружения таких угроз, как передвижение войск и координации военных действий.

Обсуждения только начались, но еврокомиссар сказал, что Евросоюзу нужна сеть, которая дополнит другие программы, используемые для навигации и наблюдения за Землей.

Она должна будет предоставлять обновленную информацию чаще, чем низкоорбитальный спутник "Коперник", который отслеживает изменения климата и стихийные бедствия, но генерирует изображения только каждые 24 часа.

Признавая, что проект будет дорогим и займет определенное время, Кубилюс сказал, что он спросит страны-члены, не желают ли они "временного коммерческого подхода".

По его словам, система будет работать на низкой околоземной орбите. По его словам, лучшие коммерческие системы могут отслеживать цели и военное развертывание с обновлением данных каждые 30 минут.

Комиссия также закупает IRIS², собственную многоорбитальную широкополосную сеть на низкой околоземной орбите. В этом году она завершит программу Govsatcom, которая объединит системы стран-членов.