Ожидаемая продолжительность жизни в ЕС превысила показатели до пандемии коронавируса

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС составила 81,4 года, что на 0,8 года больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу статистическая служба Евросоюза (Eurostat).

Отмечается, что после снижения в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19, продолжительность жизни достигла уровня, превышающего показатели 2019 года.

Начиная с 2002 года, наибольшее значение показателя было зафиксировано в 2019 году, когда ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 81,3 года. Однако после начала пандемии COVID-19 этот показатель снизился до 80,4 в 2020 году и до 80,1 года в 2021 году. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС выросла, но не достигла значения 2019 года.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023 году была зарегистрирована в Испании (84 года), а самая низкая — в Болгарии (73,9 года).

Для женщин в ЕС ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 84 лет в 2023 году, а для мужчин - 78,7 года. Таким образом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для женщин в ЕС была на 5,43 года больше, чем для мужчин. Страны Балтии по этому показателю были впереди всех остальных государства Евросоюза.

Так, в 2023 году ожидалось, что в Латвии женщины будут жить на 10 лет дольше, чем мужчины, в Литве - на 9 лет, в Эстонии - на 8,8 года.

Наименьший разрыв наблюдался в Нидерландах (3 года), а также в Швеции и Люксембурге (в обеих по 3,3 года).