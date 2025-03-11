Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе составило $235 млн

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе 2025 года составило $235,2 млн против профицита в размере $144,8 млн годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Внешнеторговый дефицит в январе стал результатом снижения экспорта на 7,7% до $3,39 млрд при росте импорта на 2,7% до $3,63 млрд.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг в первом месяце года уменьшился на 2,6% и составил $7,02 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами достиг $452,6 млн, увеличившись в 5,6 раза. Экспорт товаров упал на 11,4% до $2,67 млрд, импорт вырос на 1%, до $3,12 млрд. Оборот торговли товарами сократился на 5,1% до $5,79 млрд.

Профицит внешней торговли услугами уменьшился на 3,7% до $217,4 млн. Экспорт услуг составил $725,4 млн (рост на 8,6%), импорт - $508 млн (рост на 14,9%). Внешнеторговый оборот в торговле услугами достиг $1,23 млрд (рост на 11,1%).