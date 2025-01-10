Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси за январь-ноябрь увеличилось до $660,5 млн

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-ноябрь 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил $91,0421 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт увеличился на 3,8% и составил $45,1908 млрд, импорт - на 6,5% до $45,8513 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь составило $660,5 млн (в январе-октябре - $299,7 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-ноябре 2024 года выросла по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 4,3% и составила $76,4862 млрд. Импорт товаров вырос на 6,4% и составил $40,079 млрд, экспорт - на 2,1% и составил $36,4072 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $3671,8 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-ноябре 2024 года выросла по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 10,1% и составила $14,5559 млрд. Экспорт услуг увеличился на 11,8% и составил $8,7836 млрд, импорт - на 7,5% и составил $5,7723 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $3011,3 млн.