Регулятор Таиланда одобрил USDT для торговли и платежей

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) признала USDT от Tether в качестве легитимной криптовалюты, разрешив листинг стейблкоина на регулируемых платформах и использование в расчетах.

Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года. Они направлены на повышение гибкости бизнеса в сфере цифровых активов.

Одобрению инициативы предшествовало обсуждение изменений с общественностью.

Согласно Tether, USDT занимает около 40% от оборота криптовалютных торгов в государстве. Таиланд стал одной из самых благоприятных юрисдикций для цифровых активов и входит в топ 20 стран мира по уровню их принятия.

Ранее регулятор ЕС заявил, что MiCA не запрещает хранение и перевод стейблкоинов вроде USDT. Местные CASP должны «в первую очередь ограничить услуги, способствующие покупке» таких активов.

Напомним, по итогам 2024 года чистая прибыль компании составила рекордные $13 млрд.

В марте Tether пообещала «полный аудит» после назначения на должность CFO Саймона МакУильямса.