На Пхукете запустят песочницу для тестирования криптоплатежей

В октябре на острове Пхукет (Таиланд) запустят песочницу, в рамках которой станут возможны платежи в криптовалюте. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Таксин Чиннават.

Для этих целей исключат криптовалюты с высоким уровнем риска, пишет Bangkok Post.

По словам экс-чиновника, Таиланд готов к переходу на цифровые активы, а либерализация регуляторного режима в США после инаугурации избраннного президента Дональда Трампа подкрепляет намерения властей.

Чиннават отметил, что ведутся переговоры с другими странами АСЕАН касательно возможностей привлечения инвестиций в экономику через криптовалюты. Замедление в этом вопросе чревато оттоком команд разработчиков в США, предупредил он.

Экс-премьер добавил, что стейблкоины представляют собой новую форму валюты, обеспеченной активами вроде золота или гособлигациями, и их не следует уподоблять азартным играм.

В январе заместитель премьер-министра и министр финансов страны Пичаи Чунхаваджира раскрыл планы по реализации инициативы.

В декабре 2024 года Чиннават предложил использовать Пхукет в качестве туристической песочницы для биткоина, чтобы стимулировать держателей цифрового золота тратить монеты в стране.

Напомним, в феврале 2024 года власти Торревьехи, города в испанской провинции Аликанте, разрешили местным магазинам принимать платежи в криптовалютах.