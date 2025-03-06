На границе Беларуси с Польшей скопилось 425 легковушек, сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 более 425 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы приняли на свою территорию 39% транспорта", - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то контрольные службы Литвы за сутки оформили меньше четверти фур от нормы, утверждает ведомство.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают более 380 большегрузов, его контрольные службы за сутки пропустили 40% транспорта от нормы, т.е. 4 из 10 фуры в час.

За 24 часа через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в Литву проследовало только 10% грузовиков от нормы, что составляет 2 из 20 авто в час.