Очередь грузовиков и легковушек на въезд в ЕС из Беларуси продолжает расти, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

За сутки очередь грузовиков, ожидающих въезда в Евросоюз, увеличилась до 800 единиц. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 19% транспорта от нормы.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский Шальчининкай (Бенякони). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 340 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 37% фур от нормы.

За 24 часа перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь увеличилась с 370 до 400 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 36% легковушек от нормы.