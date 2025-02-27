Последнее обновление: 27.02.2025 14:07

На границе Беларуси с Польшей скопилось более 330 грузовиков

Контрольные службы Литвы и Польши за сутки оформили 40% фур от нормы, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают более 330 большегрузов, его контрольные службы за сутки пропустили 57% транспорта от нормы, т.е. 28 из 50 фур в час.

«По состоянию на 10:00 на въезд в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется около 500 большегрузов. За 24 часа их сотрудники оформили всего 31% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении ГПК.

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