Последнее обновление: 04.03.2025 18:12

Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба"

Категории: Чехия Нефть

Нефть из российского нефтепровода "Дружба" перестала поступать в Чехию. Об этом сообщает словацкое издание Dennik со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Лукаша Влчека.

По словам чиновника, недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. В случае длительного прекращения поставок из "Дружбы" Чехия может переключиться на поставки из итальянского трубопровода TAL+, который технически готов к этому.

"Мы знаем ситуацию и справляемся с ней. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к такой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов", - сказал Влчек.

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