Последнее обновление: 02.09.2024 12:51

Проект нефтепровода TAL избавит Чехию от зависимости российской нефти

Категории: Чехия Нефть

Проект нефтепровода TAL избавит Чехию от зависимости российской нефти. Об этом написал в сети Х (ранее Twitter) министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.

«Ничем не спровоцированная агрессия России против Украины в полной мере обнажила риск чрезмерной зависимости от российского энергетического сырья. Проект TAL Plus со следующего года избавит нас от этой зависимости от нефти. Завершающаяся неделя еще раз напомнила нам о важности проекта для безопасности Чешской Республики», – написал Йозеф Сикела.

В настоящее время идут работы по расширению трубопровода TAL, который идет из Италии. С его помощью будут замещаться поставки сырья из России. Работы должны завершиться в первой половине следующего года.

«В проект входит модернизация нефтеперерабатывающего завода в Литвинове, которую осуществляет его владелец ORLEN Unipetrol. Цель состоит в том, чтобы обеспечить переработку и нероссийской нефти. Так, в прошлом году компания протестировала смесь сырой нефти, добываемой, главным образом, в Ираке и Гайане», – уточнил Йозеф Сикела.

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